香港反送中遲遲未平，解放軍駐港部隊9日再發聲，駐港部隊副政委陳亞丁表示，駐港部隊將繼續致力維護香港長期繁榮穩定，堅決同邪惡分裂勢力作鬥爭。

港媒報導，解放軍駐港部隊9日在槍會山軍營舉行第22次獻血活動，約400名軍人參加。

陳亞丁說，駐港部隊進駐香港22年以來，始終不忘初心，堅決貫徹「一國兩制」，忠誠履行駐港使命。今後將繼續積極參加公益活動，以實際行動加強與香港同胞血肉關係，令更多市民走近駐軍，瞭解駐軍。

解放軍駐港部隊司令員陳道祥少將在致辭中表示，駐港部隊進駐香港22年來，堅決貫徹「一國兩制」方針，依法履行防務職責，堅定支持特區政府依法施政，始終保持人民軍隊本色作風，鍛造了維護香港繁榮穩定的定海神針。

他指出，近段時間以來，香港發生一系列極端暴力事件，嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍，我們對此表示強烈譴責。

他表示，駐軍將堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，堅決貫徹香港基本法、駐軍法，堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動，堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定，與社會各界攜手開創香港更加美好的明天。

(旺報 )