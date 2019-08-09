三灣數位機會中心近期開授「平板K歌」課程，教民眾不必上KTV也能暢快高歌一曲。（巫靜婷翻攝）

配合教育部「偏鄉數位應用推動計畫」，苗栗縣政府教育處與明基友達文教基金會合作，輔導縣內數位機會中心（DOC）推廣數位學習，提供偏遠地區民眾及弱勢族群免費數位服務與學習資源，今年在三灣DOC開授｢平板K歌｣課程，教導鄉民不必上KTV，利用隨手的手機或平板就能高歌一曲。

苗栗縣三灣鄉農會為配合中央減縮鄉內數位落差，12年前提出數位學習據點建置申請，三灣數位機會中心成立至今，辦理各種數位學習課程是鄉親補充科技知識的好地方，鑒於鄉內民眾喜愛歌唱休閒，近期開授平板K歌課程，讓愛唱歌、想一展歌喉的學員不必花錢上KTV，用手機和平板就能無限歡唱。

三灣DOC指出，從軟體介紹開始，註冊、找歌、建立歌單到熟悉運用，課程安排一步步操作，讓學員深入了解伴唱APP，一旦學會後，不少學員立刻戴上耳機麥克風，沉浸於自己的曼妙歌聲中，此外，為加強多元學習，課程教導長者錄音功能，以便學員練歌或分享給親朋好友，享受當網紅的樂趣。

為使鄉親踴躍參與科技學習，三灣DOC加碼麥克風和音響，讓學員輪流上台分享歌藝，教室瞬間變成星光大道，學員拿起麥克風架式十足，熟悉的伴奏響起，老歌迴蕩在空中，除了勾起大家共同的回憶，平板K歌帶來的便利及溫馨歡快，使科技不再冷漠，讓人際互動更有溫度。

(中時 )