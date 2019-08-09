◎洪秀柱選台南立委 王定宇：謹慎面對

前國民黨主席洪秀柱戶籍確定遷到台南市東區，將投入台南第六選區立委選戰，挑戰尋求連任的立委王定宇，王定宇表示，這將是一場硬仗，他謹慎以待，期盼能有一場良性競爭；綠營評估，洪秀柱深藍、王定宇深綠，兩人在統獨議題的立場鮮明，可預期的是，這個選區未來勢必將成為議題中心。

◎君鴻酒店400員工討嘸薪 勞工局回應了

「要開學了，孩子註冊費怎麼辦呢？」高雄85大樓君鴻酒店因故歇業，444位員工失業討嘸薪，9日集結高雄市政府陳情，控訴資方積欠逾7400萬資遣費及預告工資，更有家長為學費急得哭了。高市勞工局說，將盡速邀資方召開調解會，維護勞工權益。

◎利奇馬轉弱 最快今晚8時許解除陸警

強烈颱風利奇馬已轉為中度颱風，中央災害應變中心今（9日）下午3時許舉行第7次工作會報，由內政部長徐國勇主持。中央氣象局預計最快今（9日）晚8時許解除陸上颱風警報、明（10日）上午11時許解除海上颱風警報。

◎太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡

基隆豪華郵輪驚傳遊客墜海，7日自基隆港出發前往日本「沖繩自由行5日遊」的太陽公主號，今早7點多傳出41歲台籍女遊客失蹤，船隻調閱監視器發現該女不明原因從11層甲板落海，立即聯絡日本海上保安廳展開搜索，約1小時尋獲遺體。

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(中時電子報)