貓裏E學園平台專案實施範圍指定為苗栗各鄉鎮市國小及縣立國中（含完全高中之國中）。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣政府教育處去年建置啟用的「貓裏E學園平台」近日遭家長投訴排擠特定學校，包含卓蘭實中、建臺中學、君毅中學等3所學校國中部學生，都無法參與平台獎勵活動，家長怒批「教育難道也有差別待遇？」，資訊教育中心澄清，非縣管學校縣府無法自行收集學生個資建置OPEN ID，將向教育部函文釋疑私校是否也能納入系統。

強化雲端教育，縣府去年10月爭取前瞻計畫經費推出「貓裏E學園平台暨貓裏喵雲幣市集」，學生只要登入OPEN ID完成學習任務，累積虛擬金、銀幣換取獎品外，還能參加抽獎，暑期活動6月24日開跑，不料近日卻有家長陳情，系統獨厚縣管國小、國中學生，明明都是苗栗縣的孩子，資源使用卻是如此不公平。

教育處資源教育中心回應，以縣管學校為主要實施對象的貓裏E學園平台專案，當初建置OPEN ID單一登入系統時，礙於縣府僅能管控及運用縣管國中、小學生個資，故未將隸屬於中央的國私立學校學生納入建置範圍，經學校及家長反應，近日將函文教育部釋疑私校納入問題，執行祕書李銘華坦言，若擴及國私立學校，系統將進行大修改。

李銘華指出，平台的上端帳號機制是教育部設置的「教育雲」，鑒於學生使用雲端教育的需求漸增，教育部預計在9月把國私立學校學生納入教育雲，OPEN ID即可與教育雲連結，但家長認為此辦法遙遙無期，轉而希望讓OPEN ID直接納入國私立學校學生，但這會面臨個資收集運用的問題。

李銘華說，縣府不會強迫非管轄的每間學校都得配合政策實施，基於校方提出需求，8日已與建臺中學召開初步會議，校方允諾待教育部回覆後，將協助縣府收集學生的個資同意書，收集範圍包含姓名、身份證字號、班級、座號等，他強調，縣府不會過度收集個資，以免成為駭客攻擊目標。

(中時 )