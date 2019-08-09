佛光山首次舉辦「穿越時空‧法寶再現」佛教大藏經系列活動，8月9日於佛陀紀念館大覺堂舉行。（林雅惠翻攝）

佛光山首次舉辦「穿越時空‧法寶再現」佛教大藏經系列活動，以「佛經寫本與刻本特展」、「大藏經通俗講座」、「佛教藏經國際學術研討會」詮釋佛教的法寶─大藏經，除了有足以一探堂奧的學術會議，也希望透過通俗講座和展覽，讓佛教的大藏經能夠走入大眾，讓民眾感受法寶的利益，以及對佛教文化有進一步認識。

開幕典禮8月9日於佛陀紀念館大覺堂舉行，有佛教學者、文化界、教育界等千餘人參加。此次開幕融和信仰與學術，由佛光山退居和尚心培和尚主法，多位信眾代表手捧藏經法寶供奉於佛前，心培和尚帶領大眾恭讀星雲大師所作〈為世界和平祈願文〉。

佛光山開山寮特助暨活動總指導慈惠法師於致詞時，轉達星雲大師的祝福「感謝各位的光臨，給予我們因緣能夠與法相遇。」慈惠法師表示，此次主題內容為佛教藏經，是名符其實的「法會」，以法聚會。希望透過活動，讓所有人，尤其是佛弟子們，了解經典的形成過程，增加對三寶的信心。

慈惠法師說明活動包括「佛經寫本與刻本特展」，有首度踏出國家圖書館的大藏經借展佛館，由警車從台北南下護送至佛光山展出，得見「百千萬劫難遭遇」的經典，堪稱何等福報。以及探討深奧佛典義理的「佛教藏經國際學術研討會」，和「大藏經通俗講座」，以大眾能懂的語言，讓大家了解大藏經的由來與內容。

國家圖書館館長曾淑賢表示，此次為國圖的佛教經典典藏文物首度出展，這些經典完善保存在庫房，以復刻、數位、文創等方式讓更多人了解，佛光山隆重莊嚴的開幕典禮，也是佛教文化藝術的展現，令人震撼。這次國圖同仁和佛光山的法師們在籌備過程中，彼此也學習到很多。在展場看到大家以迫不急待的心情，細細觀賞經典時非常感動，只有與人互動，才能彰顯經典的時代意義，讓經典活起來。

佛光大學佛教學院院長萬金川則說，早前就希望能夠辦藏經的展覽，佛光大學佛教研究中心計畫今年舉辦藏經會議，感謝國圖、佛館的大力支持，終於達成藏經展覽、研討會、通俗講座的「三位一體」。如以佛教的「勝義諦」、「世俗諦」來比擬，如果學術研討會是勝義諦，大藏經通俗講座就是「極高明而道中庸」的世俗諦，透過通俗講座，學者對廣大信眾做知識的回饋，是「財施」與「法施」的交流。此外，經典是有「重量」的，然而在電子化的今日難以感受得到，在參觀展覽時，看到自己的論文與典籍相遇，心中的感動不言而喻。「千年經典經歷刀槍水火，終於來到眼前，這是一大事因緣。」

開幕典禮也特別安排美國柏克萊大學榮譽教授蘭卡斯特主題演說「佛教文獻探究數位時代中的傳統研究方法」。說明當數位世代來臨，佛學研究首要任務就是將足夠的資料輸入電腦以進行使用，數據的存在只在於能瀏覽、分析、搜尋、提取、分享的配套工具時，才顯得重要，但佛教藏經的研究，不能僅限於數量，還涉及詮釋與語境。提及自己50年前在做博士研究時，統計及分析七種漢譯《般若經》中詞彙出現的次數就要花兩年的時間，現在可以運用分析工具，在兩秒鐘內完成與多類似的任務。數據的速度及容量在近二十年突飛猛進，學者們需要思考如何運用。

蘭卡斯特認為，佛教大藏經的研究反映了電子科技所帶來的電腦發展以及社會議題。希望此次的學術研討會能透過對文獻的著重跨域進運算環境，以及分析數位文本更完整理解藏經的傳播及演變，來帶動起文本實證研究的復興，讓我們更容易回顧過去。此外提出他的另一項計畫「海上佛教地圖集」，預計明年佛館展出。

開幕與會有政治大學哲學系名譽教授林鎮國、美國亞利桑那大學吳疆、西來大學龍達瑞、韓國大真大學柳富鉉、故宮博物院研究員劉國威、中山大學越建東、法鼓文理學院洪振洲等學者專家及國際佛光會署理會長慈容法師、南華大學校長林聰明、佛陀紀念館館長如常法師、高雄市立圖書館館長潘政儀、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、藏經樓堂主覺元法師、中華傳統宗教總會秘書長陳嘉隆等。

(中時 )