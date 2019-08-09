「紙風車事件」引發的場地租借爭議持續延燒！民進黨議員鄭功進9日下午到台中地檢署按鈴，控告國民黨議員羅廷瑋偽造文書、毀謗。鄭功進指出，羅以不同傳單申請場地，之後又反指他的蔡姓助理向市府施壓，根本隨意潑糞，要以司法捍衛自身清白。羅廷瑋則回應強調，已準備好相關證據，會證明自己清白。

鄭功進指出，羅廷瑋日前以主辦單位為「台中市警局第三分局」的傳單向教育局借用成功國小場地舉辦活動，另方面對外發出的文宣、主辦者卻是「立委參選人李中、市議員羅廷瑋」，根本是以偽造文書方式騙取國小無償出借場地。

鄭功進議員服務處主任蔡明昌則說，羅以2張不同文宣申請場地的情況遭揭露、並被取消場地使用後，竟又以變造的錄音黨、反抹黑他在背後施壓，無法接受這樣的不實指控，決定透過司法程序，還給自己清白。

鄭功進強調，羅應該站出來說明，他為何以2種不同版本的文案分別提出場地申請、向民眾宣傳活動？把事情向市民說清楚，會決定提出告訴，就是希望透過司法程序還原事情真相。

羅廷瑋表示，租借場地完全由他個人跑申請的流程，絕對沒有偽造文書，此外，針對抹黑部分，他持有12分鐘的對話錄音帶，已準備好檔案與資料，如果法庭需要他說明，他會提出這些證據，證明自己的清白。

(中時 )