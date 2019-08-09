中共近年來加強武力統一台灣的宣傳

本周一場由美國軍事與國防安全論壇─亞斯彭戰略小組(Aspen Strategy Group)的年會中，與會美國學者與前國務院官員表示，大陸與台灣約在明年左右有3分之1機率會發生重大危機，從過去10年來所舉行10多場模擬台海軍事對抗的結果顯示，美方全部落敗。面臨香港眼下發生的抗議活動，與即將來臨的台灣大選，都可能引發中共軍事干預，對此美國還未做好充分準備。

《華盛頓郵報》專欄作家伊格納修斯(David Ignatius)撰文指出，美中對抗已從貿易戰轉向貨幣戰，而此刻正在香港蔓延的危機和台灣即將來臨的大選，對美中關係更是一項危險的考驗。因此，這場「美中爭霸戰」成為本周亞斯彭戰略小組年會的主題。

亞斯彭戰略小組是由美國前國務卿、前國家安全顧問、前任與現任高級官員、智庫學者所組成，負責此一組織的哈佛大學教授、前美國副國務卿伯恩斯(Nicholas Burns)表示，會議一致認為現在的中共是美國未來幾十年面臨最大的國家安全挑戰。中共是軍事、技術、經濟影響力的有力競爭對手，川普總統對中共的態度雖然比前幾任更強硬，但卻缺乏系統性策略。

文章指出，隨著美中貿易戰升級為貨幣戰，香港「反送中」抗議與台灣大選是否可能引起中共的軍事干預，更加令人擔憂，美國對此並沒有充分的準備。曾在維吉尼亞大學任教的前國務院官員澤利科(Philip Zelikow)警告，他認為「明年左右台灣發生重大危機的可能性為3分之1。」雖然中共以軍事干預台灣大選的可能性不高，但美國應該要有應對方案。

美國參議院軍事委員會前參謀長博澤(Chris Brose)警告，採用軍事手段應對台灣危機是十分冒險的行為，在過去10年曾進行10多場台海戰爭推演中，美軍全部落敗。另一位前美國高級官員則稱，「美國航母特遣隊維持不了多久，沖繩將成美軍葬身之地。」

文章表示，該小組一致認為，中共已不可能做為美國的良性夥伴，美國必須做好準備與中共進行漫長而艱難的競爭。華盛頓大學的沈大偉(David Shambaugh )說，「美中摩擦將成為新常態」。

隨著討論的進展，小組成員也更加強調，美國不要在台灣問題或其他地方反應過度，只要能解決自身的政治問題，美國具有長期性的優勢。未來美國應採取審慎的國家安全政策，並與日本、歐洲等盟國加深互信，把它們帶入對中共的競爭，美國就能制衡中共。前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)總結說，美國必須要在這場競爭中有明確的策略，現在美中是旗鼓相當，這是一場漫長的競爭，需要投入大量資源、足夠的耐心，加上團結與決心。

(中時電子報)