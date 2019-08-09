馬來西亞政府今天控告高盛集團3家子公司的17名現任、前任主管，指控他們涉入馬國主權基金一馬發展公司數十億美元的貪汙醜聞。

馬國前首相納吉與其親信因涉入一馬發展公司（1MDB）侵吞資金醜聞，至少在6個國家遭貪汙和洗錢調查。由於高盛協助一馬發行系列債券籌資65億美元，因此高盛在醜聞扮演的角色受到檢視。

馬來西亞檢察總長湯米表示，控訴是據馬國「資本市場和服務法」，針對企業的可能犯罪，追究特定高階主管的責任。本案被告包括高盛國際執行長戈諾德，高盛集團副董事長暨高盛國際共同執行長薛伍德。這17名被告是在2012年5月至2013年3月間，擔任高盛子公司主管。

路透社記者向高盛尋求置評，並未立即獲得回應。馬國政府去年12月控告高盛國際、高盛亞洲和高盛新加坡3家高盛子公司和前員工，指控他們提供不實陳述，導致發債籌得一馬資金遭到侵吞。高盛則辯稱，是馬來西亞前政府和一馬公司欺騙高盛。他們並矢言推翻指控。

(中時 )