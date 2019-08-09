微風南山開門前也有近百人在門口等候進館。（微風提供）

微風南山美食街及主題餐廳和超市都是人潮。（微風提供）

新光三越台北南西店多美火車節同步有「釣魚樂」檢定大考驗。（新光三越提供）

家樂福烘焙麵包、炸物、烤物等熟食，和米、鮮乳、啤酒等都熱銷。（家樂福提供）

家樂福烘焙麵包、炸物、烤物等熟食，和米、鮮乳、啤酒等都熱銷。（家樂福提供）

強颱利奇馬風雨不夠力，多數人賺到颱風假，量販店和台北東、西區與信義區百貨都湧人潮，最高翻3倍。

遠東SOGO台北店百貨賣場今（9日）正常營業，人潮如同假日，來客數較平日多1至2成，超市雖延後至11時營業，卻因民眾補貨受益，超市和餐飲與上周五相較業績最高成長2成，其他像是休閒運動、玩具、家電、精品表現也亮眼。

新光三越台北南西店昨起「多美火車節」，今雖下午2時營業，開門前已有超過百位親子客排隊，由於颱風假等於假日，若以平日有2、3萬人到館，假日最高有4、5萬人，今下午館內人潮多，單日至少多了上萬人。

微風集團5館今營業時間也延後至下午2時，其中，微風南山開門前也有近百人在門口等候進館，各館人潮約比平日多2成，以美食街及主題餐廳人潮最多，預估整體業績可比平日增2成，預料今晚會再湧入另一波人潮。此外，微風超市今上午營業，復興店10時開、南京店和南山店是11時，人潮也比平常超過3成，吸引大批家庭客採購熟食、生鮮水果，預估業績也會較平日增逾3成。

量販方面，愛買中午過後人潮多，比平日周五多2、3倍，多數人為颱風備糧，也為中元普渡採買麵包、冷凍食品、蔬菜、水果、餅乾、飲料、啤酒，預估全天業績可成長5％至1成。家樂福也說颱風天人潮比平時多1倍，且因本周是中元節檔期最後一周，愈到傍晚人愈多，烘焙麵包、炸物、烤物等熟食，和米、鮮乳、啤酒等都熱銷。

(中時 )