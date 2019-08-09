前總統馬英九（左2）9日走訪莫拉克風災永久屋吾拉魯滋部落，以排灣族連杯酒杯喝咖啡。（潘建志攝）

前總統馬英九9日走訪莫拉克風災永久屋禮納里部落及吾拉魯滋部落，和居民座談，了解災後重建情形。馬在禮納里時讚賞像陶淵明筆下的桃花源，還當場背了一段《桃花源記》；到吾拉魯滋時則爆料自己不太愛喝咖啡，覺得自己是「非主流」。

前總統馬英九之前曾到禮納里部落過夜，當時稱讚禮納里像是台灣的「普羅旺斯」，再度造訪他仍對禮納里讚不絕口，更加碼說這裡就像陶淵明筆下的桃花源，還當場背了一段《桃花源記》。

馬英九說，災難發生後，搶救及安置都是短暫的，但重建工作很長，他卸任時已經蓋了3600多棟永久屋，現在看到莫拉克風災後10年，禮納里的狀況可說是突飛猛進，生活工作都能在這裡，非常高興。

之後馬英九也參訪部落的紅藜工坊，並花了990元選購了當地特產藜麥麻花捲，店裡也贈送紅藜保養禮盒給馬，包括面膜、精華液等，馬還說冷笑話「回去會送給太太用，我不會和他搶。」

馬到吾拉魯滋部落聆聽泰武咖啡生產合作社簡報，聽到泰武鄉咖啡產值每年達4500萬的，表示驚訝。他說雖然曾在美國讀書7年，但很少喝咖啡，現在更少，還質疑台灣人為什麼這麼愛喝咖啡，並開玩笑說自己愈來愈非主流，讓他「有點憂慮了。」

(中時 )