香港機場萬人接機現場

針對香港網友號召自今（9）日起一連三天在香港國際機場舉行「萬人接機」集會，下午接機大堂就已經陸續湧入近1000名黑衣抗議者，他們靜坐在入境大廳上，尚無過激行動。香港機場管理局隨即在接機大堂架設鐵馬，並且開闢緊急通道疏通人潮。

這次由網民發起集會將一連3天在機場舉行，他們提出多項訴求，要求政府撤回修訂草案及不起訴「反送中」示威者等。集會事前並未依照法律規定向警方申請，機場內的黑衣抗議者手持中、英、日、韓的宣傳看板和傳單，集會過程中也傳出機場旅客與抗議者口角。

香港反送中抗議群眾在機場集結，號稱「萬人接機」活動，對過往旅客宣揚反送中5大訴求。（圖／路透）

有參與者表示，他們會盡量以不騷擾旅客的方式，向旅客傳達反修例運動的訴求，希望藉此引起國際關注。

香港抗議群眾號召「萬人接機」活動，有近千人湧入機場大廳，抗議者帶著抗議標語向旅客們表達訴求。（圖／美聯社）

港媒報導說，目前尚未傳出香港機場的運行有因此受到影響。因應這次集會，機場管理局在離境大廳實施特別安排，只准許機場員工和持有有效機票和旅遊證件的人進入航空公司的櫃檯辦理手續。

(中時電子報)