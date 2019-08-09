國民黨籍台中市議員楊正中9日強調，台灣燈會交通部只補助1800萬，乾脆中央辦台灣燈會，市府只要辦台中燈會就好了。（盧金足攝）

民進黨籍市議員9日火力全開，抨擊2020台灣燈會預算不循追加預算程序，卻提墊付案，還不提供細目讓議會審查。（盧金足攝）

台中市府觀旅局長林筱淇9日在議會進行「2020台灣燈會籌辦專案報告」，藍綠為場地與經費開戰，國民黨不滿中央補助太少又太慢，怒嗆乾脆各辦各的，民進黨要求市長盧秀燕說清楚是辦台灣燈會？還是台中燈會？盧明確回應，台中市爭取的是2020台灣燈會，市府初估預算5億元，向議會提出3.5億墊付款，交通部補助1800萬元，其他不足向民間募款。

市議員楊正中以文青式質詢，酸「交通部長林佳龍是台中市民心中最柔軟的那一塊」，但2017年台灣燈會在雲林，中央補助7838萬元，2018年在嘉義補助9328萬元、2019年在屏東補助1億4000多萬元，今年補助台中1800萬元，補助差距甚多。

市議員張耀中揶揄市府把辦喜事當辦喪事，林祈鋒質問是辦台灣燈會或是台中燈會？市議員陳政顯、李中表示，中央補助只到位600萬，建議台灣燈會交給中央在文心森林公園舉辦，市府到后里園區辦台中燈會，不必背負台灣燈會成敗。

市議員林德宇抨擊，台灣燈會總預算3.5億元，市府不循追加預算程序，要求盧秀燕回應，盧拱手未進一步答詢，惹得林火大，怒嗆若要主計處長答詢，請「總機轉接」。

交通觀光委員會召集人張玉嬿等多名議員批評，以預算墊付案辦理便宜行事、過於草率，金額之多恐打破市府墊付案的歷史紀錄，支持台灣燈會預算，但要求程序正義，市府應光明正大提出追加預算。

為了台灣燈會中央補助經費不足，盧秀燕拒出席行政院會，面對綠營炮轟，盧強調，台灣燈會經費用墊付或是追加方式辦理，市府尊重主計處提出的籌編方式，主計處工作就是預算籌編，必須尊重主計的專業。

(中時 )