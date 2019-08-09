近日疑有人偶遇馬伊琍。（圖／翻攝自新浪娛樂）

大陸女星馬伊琍曾在《還珠格格3》飾演「紫薇」，上月底她和小8歲的老公文章終結11年婚姻，外界歸咎於文章多年前的出軌風波。最近有網友偶遇恢復單身的馬伊琍，發現留了多年短髮的她，最近開始留起長髮，照片中的馬伊琍綁著馬尾、穿著白色襯衫與牛仔褲，整個人回春清爽許多，氣質有如少女，令不少人驚讚離婚對女人的改變超乎想像。

馬伊琍11年前和文章結婚，兩人育有兩個女兒，2014年文章爆出偷吃女星姚笛，馬伊琍當時選擇不離不棄力挺老公，並說出金句「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，而文章後來也努力彌補和老婆的關係，未料最後仍選擇離婚。

關於離婚主因，當事人都未對外透露，但最近馬伊琍帶女兒到日本散心，有感而發寫下：「年齡越大就越愛看好看的房子，駐足停留時，心底告訴自己這麼美是因為主人用心打理，若是不曾將心踏實停留，也沒可能經營得好，更別提美了」，令外界推測暗示離婚因沒有好好經營婚姻，據《新浪網》「酸辣娛」報導，最近有網友偶遇馬伊琍，可見她似乎將頭髮留長，整個人少女感十足，但不確定這張照片是否真的為近日所拍。

(中時電子報)