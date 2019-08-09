又是開車門害死人！台中市1名女騎士9日上午9時許行經大雅區中山路，路邊停放車輛突然開啟車門，女騎士反應不及，遭車門彈飛到對向車道，先是被行駛中的休旅車撞上，又彈回原車道，再遭另輛車輾過。救護人員獲報到場，女騎士已無呼吸心跳，經送往榮總急救，仍宣告不治。

據了解，死者為26歲蔡女，當時正要騎車前往教會參加活動，才剛出家門200公尺，行經大雅區中山路時，路旁銀色轎車駕駛突然開車門，蔡女反應不及，連人帶車彈飛到對向車道，先是遭黑色休旅車撞上，女騎士飛回原車道，又被黑色轎車輾過。

台中市消防局在上午9時10分接獲報案，立即派遣西屯分隊前往，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，經實施CPR並送台中榮民總醫院急救，最後仍傷重宣告不治。警方到場測繪蒐證，並將3名肇事駕駛帶回製作筆錄，全案將報請檢察官相驗，釐清肇事原因及相關責任。

(中時 )