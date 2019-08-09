今年初以來，登革熱在菲律賓造成至少622人死亡，菲律賓衛生部6日宣布登革熱成為全國性流行病，總統杜特蒂昨天表示，對重新開放登革熱疫苗Dengvaxia接種，持開放態度。

菲律賓正值雨季，近日登革熱疫情惡化。衛生部表示，截至7月20日，今年登革熱病例有14萬6062例，較去年同期激增98％。

菲律賓總統府通訊暨作業部（PCOO）今天發布新聞稿表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天在馬拉坎南宮接受媒體採訪時說：「我對重新開放接種Dengvaxia持開放態度。很多人（由於登革熱）死亡，這是一種流行病。」

他說，政府不必仰賴外國專家，「菲律賓科學家和醫生會告訴我該怎麼做。我會遵循他們的意見」。

截至7月20日，菲國中部的西維薩亞斯區（Western Visayas）出現最多病例，有2萬3330例、呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）居次，有1萬6515例。

另外，南部的三寶顏半島（Zamboanga）有1萬2317例、北民答那峨（Northern Mindanao）1萬1455例、索科斯克薩爾根（Soccsksargen）1萬1083例。

80多萬名菲律賓學童2016年施打法國藥廠賽諾菲（Sanofi）生產的Dengvaxia。這是全球首例登革熱公眾免疫接種計畫，但2017年傳出疫苗未臻完善，100多名兒童施打疫苗後死亡，目前未確定死因是否與疫苗有關。

美國食品暨藥物管理局（FDA）5月在嚴格條件限制下，許可賽諾菲集團在美國銷售Dengvaxia。

食品暨藥物管理局表示，疫苗只能用於9到16歲孩童和青少年身上，接受接種者須居住在疫區，例如波多黎各、維京群島、美屬薩摩亞等地，且有實驗室證明他們曾感染登革熱。

(中時 )