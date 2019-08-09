台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，最新民調今天公布，政黨排名前3名為國民黨、民進黨、台灣民眾黨，第4名則為時代力量。

根據《TVBS》所作的最新民調，在政黨傾向，結果顯示，國民黨以28%的支持度奪第一，為目前最受歡迎的政黨，不過比上次減少3個百分點；民進黨為22%居第2，較上次略增1個百分點。

而首度被列入該民調的「台灣民眾黨」支持度以8%居第3；時代力量4%，居第4，較7月17日所作的10%，下滑了6%。可見台灣民眾黨對時力的支持度可能產生影響，2020恐將瓜分時力的政黨票。

該民調是由TVBS採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在8月5日至7日晚間18：30至22：00進行，共接觸1287位20歲以上台灣民眾，其中拒訪148位，拒訪率11.5%，最後成功訪問有效樣本1139位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

(中時電子報)