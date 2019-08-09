曾在選秀節目《聲林之王》嶄露頭角的19歲清華大學音樂系學生呂學翰，比賽完後接受經紀公司挑戰，需於七月份寫出20首自創曲，最後驗收成功，本月31日將在台大體育館後台咖啡舉辦個人小型演唱會。

呂學翰。（合成圖／翻攝自臉書）

呂學翰從《聲林》發跡，一路唱了許多讓觀眾印象深刻的歌曲，《魚仔》、《只能勇敢》、《我矮又怎樣》，以及和獅子導師蕭敬騰合唱《幻聽》飆出海豚音，加上憨厚形象深植人心，讓觀眾們十分喜愛，成為《聲林》之中高人氣、好人緣的代表，連PK戰大家都想要挑選他，不過個性單純善良的他則說：「或許我看起來很好打敗吧！！哈哈」但就是這種天真、單純又會自嘲個性，也讓他走到哪都令人特別喜愛。

31日屬於生日演唱會，將以他純真、樂觀的性格為主軸，訂出「天天開心」為主題，告訴大家開心也是過一天、不開心也是過一天，開心的生活比什麼都還要重要，整場演唱會除了正能量外，也將帶來感動的環節。此外，演唱會中的嘉賓也在邀約中，目前經紀人表示正在向兩大金曲獎得主邀約當中。《聲林》賽後，呂學翰陸續寫出多自創曲都登上街聲Streetvoice熱門榜單上，昨日選在演唱會開賣前一天上架全新自創曲《自由自在》，曲風清新、快樂，一推出就獲得歌迷好評，純粹的歌聲得到歌迷紛紛讚賞留言，更讓學翰有信心繼續唱下去、寫下去，更拍胸保證說自己在演藝這條路上會堅持下去，如當時受訪說的會用十年拼勁證明給不看好他的人看。

(中時電子報)