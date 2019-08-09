2020台灣燈會將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園三地登場，台中市政府初估預算5億元，市府5月函請交通部觀光局補助燈會經費1億元，依據交通部觀光局審查結果，目前確定補助市府1800萬元；觀光旅遊局長林筱淇表示，市府成立燈會籌備小組，全力動員並尋求民間認養燈區等方式，以不辜負市民朋友期待為優先考量，盡力將燈會辦到最好。

觀旅局長林筱淇9日於市議會進行「2020台灣燈會籌辦專案報告」，她指出，初估預算5億元，市府5月函請交通部觀光局補助燈會經費1億元，經2個月時間，交通部觀光局7月24日函送會議記錄，核定補助600萬元及循例分攤1200萬元，共計1800萬元。

她強調，為利後續燈會籌備進展，市府申請市議會墊付3億5020萬元，包含中央補助1800萬元，並積極爭取中央專案補助，農業局、原民會、民政局及客委會亦已提送補助計畫，分別向中央申請2000 萬元、1600 萬元、1200萬元及780 萬元等經費補助，市府亦尋求民間行銷合作，例如由民間企業認養燈區或捐助活動物資等方式，全力辦好燈會。

林筱淇指出，今年副燈區提早開始，希望拉長節慶時間，爭取外來觀光客，創造台中經濟，並串連四大節慶包括耶誕節、跨年、農曆新年及元宵台灣燈會，從2019到2020年嗨翻台中，創造節慶經濟，證明台中是一座美麗城市。

「2020台灣燈會在台中」以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色 規畫主、副展區，主展區「森林秘境」2020年2月8日至2月23日在后里花博園 區展出，展期共16天，規畫以現代光影科技、地景裝置等手法呈現該區特殊自然風貌，展現森林各式動、植物種，利用燈光藝術裝置呈現森林和民眾生活間緊密的關係，喚起眾人對自然環境的重視。

馬場園區擁有后里馬場、花舞館、展演綠地等各式空間，將分別呈現動物園歡樂氛圍的「動物狂歡燈區」、3D數位投影、展現台中產業能量的「企業燈區」，此外亦規畫台中在地團體演出舞台，以及歐洲當代高空馬戲等展演活動，內容豐富、風格多元的策展規劃，彷若置身藝想世界。

副展區文心森林公園「童趣樂園」，規劃今年12月21日至2020年2月23日展出，展期共65天，橫跨耶誕節、跨年、農曆新年及元宵節等，以親子同樂為主軸，規劃各種節慶場景、童話故事燈區，打造市中心的兒童森林樂園。

觀旅局指出，市府已成立燈會籌備小組，從交通規畫、宣傳行銷到安全維護等各方面，全力以赴積極辦理，按照先前各城市燈會的人次統計，預期可為台中帶來超過1500萬旅遊人次，依交通部觀光局2017年國人旅遊狀況調查，國人每人每次平均旅遊消費約2192元，保守估計以每人每次消費1000元計算，盼可創造約150億元的觀光產值。

(中時 )