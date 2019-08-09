洪秀柱突然宣布自願南征台南第6選區立委，迎戰民進黨明星立委王定宇，藍營基層民代多表達肯定與敬佩，認為有「政壇小辣椒」之稱的柱柱姐，會比「辣台妹」蔡英文總統還辣。

國民黨台南市議員7連霸的洪玉鳳是台南市最資深的議員，她當初與同黨議員王家貞、林燕祝都是力挺洪秀柱角逐總統的柱姐鐵粉，雖然最後仍遭「換柱」，洪玉鳳仍敬佩她這次願意到台南艱困選區參選立委的決心。

洪玉鳳表示，台南市在立委選戰上，多年來只有民進黨一種聲音，洪秀柱有高知名度，她勇敢南征能夠激勵藍營基層支持者，未來競選過程，能讓國民黨有更高的聲量。

林燕祝表示，柱柱姐當了6屆立委，當過立法院副院長、國民黨主席，卻願意為黨南征承擔艱困選區，讓藍營鐵粉感到興奮，這項消息8日在網路狂傳，不少柱柱姐支持者都希望這不是網路謠言，大讚她此舉不僅鼓舞士氣，也讓藍營的年輕選將不再害怕投入立委選戰，迎戰民進黨對手。

去年代表國民黨參選台南市長的高思博對洪秀柱南征台南立委，公開表達欽佩與支持，並呼籲黨中央盡快徵召洪秀柱，讓王定宇知道國民黨「政壇小辣椒」一定比辣台妹還辣。

(中時 )