高雄市長韓國瑜拚市政，積極兌現「三年雙機（冷氣機、空氣清淨設備）」承諾，第一批鄰近工業區34校於9月底前全面建置完成，在秋冬空品不良季來臨前全面啟用，將有6萬3千名學生受惠。楠梓區莒光國小近日校門口運來一堆冷氣機準備安裝，附近居民拍照po網分享大讚執行率太高了，要綠酸民別再說沒做事。

在《罷免高雄市議員黃捷》臉書有網友po圖文：「這張照片是我家對面的國小，有看到一堆紙箱嗎？沒錯就是冷氣機，就是我們韓市長要幫學校裝的『冷氣機』，真的執行率太高了，不要再説韓市長沒在做事了，綠酸民」。此文一出立獲千人按讚，迴響熱絡。有人看到照片直呼：「我的母校」，有人表示：「說韓市長沒做事的就是深怕他做太多顯得前任都在鬼混」 、「真的是好幸福的下一代，要好好讀書，不要辜負韓國瑜市長的用心喔～」、「韓國瑜重視教育，關懷孩子的健康，相信作家長的應該很有感吧！」。

去年市長選舉期間，高市教師產業工會提出「三年雙機」主張，要求高雄市中小學教室須以3年時間，逐步安裝冷氣機及空氣清淨機；當時，國民黨高雄市長參選人的韓國瑜表示，完全同意高雄市教育產業工會訴求，稱他若當選市長、承諾高雄市將在兩年內完成、而不是3年。如今，韓國瑜已加足馬力兌現承諾。

(中時電子報)