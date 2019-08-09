馬來西亞籍54歲余姓女子今（9日）下午6時許，在新店區北新藝術廣場內散步，突然遭倒塌路樹壓傷。（葉書宏翻攝）

馬來西亞籍54歲余姓女子今（9日）下午6時許，在新店區北新藝術廣場內散步，突然遭倒塌路樹壓傷。（葉書宏翻攝）

強烈颱風利奇馬已轉為中度颱風，中心在台北北北東方海面、向西北移動，馬來西亞籍54歲余姓女子今（9日）下午6時許，在新店區北新藝術廣場內散步，突然遭倒塌路樹壓傷，新店警分局碧潭派出所獲報立即前往協助。

警消到場後發現余女左腳踝骨折、意識清楚、無生命危險，緊急將她送醫急救，並通報新店區公所相關人員處理倒塌樹木。

(中時 )