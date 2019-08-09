夫妻有還是要多多「溝通溝通」才好，有人夫在網上分享自己婚後一年多的「心生生活」，表示婚前與婚後大不相同，他甚至提出「是不是女生都會對這方面變得比較冷感一點...」詢問網友「有沒有同為人夫對於另一半這樣改變有同感的」 ，許多網友看了也分享自己的狀況紛紛表示「不錯了」、「你這樣真的沒我慘」

人夫在PTT表示，結婚一年多，婚前跟老婆一週至少有4-5次，但是「婚後變成一個月有4次就很多了」，人夫問「是不是女生都會對這方面變得比較冷感一點，所以導致不想或者不願意？」人夫還提到「有時候看新聞都會有人妻去找小王之類的」他還擔心的表示，「是不是因為在這方面不性福還是只是享受刺激」。人夫也詢問網友「有沒有同為人夫對於另一半這樣改變有同感的」並哀怨的說「有時候吃不飽真的會讓人捶心肝...」

許多網友看了人夫的情況後都認為一個月4次的頻率不算少，留言「一個月四次？生完小孩一年有四次就要偷笑了」、「四次，還蠻多的阿」，還有網友表示生了小孩後會更少留言「生完小孩一年一次」、「一個月四次？生完小孩一年有四次就要偷笑了」

(中時電子報)