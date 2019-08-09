知名網路脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩近日惹出失言風波，被爆出他私下調侃鄭南榕玩過頭，遭製作單位薩泰爾娛樂暫停一切合作，引發網路正反兩極聲浪。對此，曾博恩今(9日)首度在臉書正式道歉，內文也提到「如果撕裂了喜劇圈在open mic建立的安全網對於這點，我感到萬分的內疚」並宣布《夜夜秀》第四季會有新主持人，感謝外界關心。

曾博恩臉書全文：

大家好，很抱歉沒有即時做任何說明

我們都知道未經思考的發言，影響的不會只有我本人

前幾天，我不覺得我需要為了一張傳聞截圖澄清任何事情

但經過這幾天事件的延燒，我承認

事實、查證、情境、言語的意圖、敘述與表現方式

遑論什麼喜劇的本質與目的，這些都不重要

言論發散出去造成的效果才是現實

很抱歉我不成熟的即興串場，讓家屬及各位維護言論自由的前輩衍生許多負面情緒，我在此致上最大的歉意

對於我之前的作品，未能滿足大眾對幽默的要求，我也道歉

最後，如果撕裂了喜劇圈在open mic建立的安全網

對於這點，我感到萬分的內疚

我不樂見因為這件事情造成未來的創作者和喜劇家不敢挑戰禁忌或權威

不過顯然以上信念，與公司作品－《夜夜秀》主持人的人設有明顯衝突

我也已經和公司跟Hauer講好，《夜夜秀》第四季開始，薩泰爾會徵求新主持人。單一作品和商業合作可以割捨，希望更有才華的人能夠完成這項宏願，成功本來就不必在我

我會繼續創作

感謝大家的關心

曾博恩

(中時電子報)