嘉義縣朴子傳火警 鐵皮屋全面燃燒 20:062019/08/09 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣朴子市永和里應菜埔一棟住宅9日晚上7時許發生火警，未發現人員受傷或受困。（張毓翎翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉縣消防隊獲報後，出動10台消防車趕往現場灌救。（張毓翎翻攝） 嘉義縣朴子市永和里應菜埔一棟住宅9日晚上7時許發生火警，嘉縣消防隊獲報後，出動10台消防車趕往現場灌救，太保消防分隊也趕去支援。現場消防人員表示，為1層樓鐵皮加蓋建築物，未發現人員受傷或受困，由於整個鐵皮屋全面燃燒，仍尚未將火勢控制住，目前正進行灌救。 (中時 ) #消防 #現場 #人員 #火警 #嘉義縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃市消防局攜櫻花電梯 辦安全講習 04:102019/08/05 產業特刊 竹南透天厝火警 救出一人 09:362019/08/05 社會 謊報失火 警：可罰3000元到1萬5 10:532019/08/06 社會 接力救倒地男 9分鐘KO死神 04:102019/08/07 地方新聞 宜蘭製香廠暗夜傳火警 打火弟兄迅速撲滅 07:022019/08/08 社會 88大地震 北院2人困電梯驚嚇求救 12:212019/08/08 社會 見車不見人 嘉義7旬翁疑墜崖90公尺身亡 14:022019/08/08 社會 海區立委選舉蔡易餘拚連任 國民黨王啟澧盼翻轉 16:092019/08/08 政治 嘉義84歲嬤走失 尋獲時落水已溺斃 17:022019/08/08 社會 強颱逼近 嘉義縣沿海地區不敢鬆懈 18:322019/08/08 生活 社會熱門新聞 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 開車門不慎釀禍 台中女騎士連3撞慘死輪下 - 社會 人夫怨婚後「吃不飽」 網友羨慕了 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 正義保母揭群聚感染 反被判刑2個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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