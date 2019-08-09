嘉縣消防隊獲報後，出動10台消防車趕往現場灌救。（張毓翎翻攝）

嘉義縣朴子市永和里應菜埔一棟住宅9日晚上7時許發生火警，嘉縣消防隊獲報後，出動10台消防車趕往現場灌救，太保消防分隊也趕去支援。現場消防人員表示，為1層樓鐵皮加蓋建築物，未發現人員受傷或受困，由於整個鐵皮屋全面燃燒，仍尚未將火勢控制住，目前正進行灌救。

(中時 )