針對香港國泰航空近期在多起事件中暴露出的安全風險及隱患，大陸民航局今天向香港國泰航空發出重大航空安全風險警示。

近期，香港國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客信息等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成了惡劣的社會影響，增加了香港至大陸的輸入性航空安全風險。

本著對安全隱患零容忍的原則，為維護航空運輸秩序，切實保護旅客安全，防範航空活動對空中、地面和水面第三人發生損害，大陸民航局在安全風險警示中，對香港國泰航空明確提出三點要求：

一是自2019年8月10日零時起，對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，立即停止其執飛大陸航班或執行與大陸航空運輸活動相關的一切職務活動；

二是自2019年8月11日零時起，向其在大陸的運行合格審定機構報送所有飛往大陸和飛越大陸領空的機組人員身份信息，未經審核通過，不予接收該航班；

三是於2019年8月15日零時前，向其在大陸的運行合格審定機構報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。

下一步，大陸民航局將視香港國泰航空對上述警示要求的執行情況，依法依規監管處置。

此外，大陸民航局今天還責成民航中南地區管理局行政約見了香港國泰航空。

(中時 )