近2年在日本爆紅的男星田中圭，在現正熱映中的愛情喜劇《一定要結婚嗎》飾演深諳女人心的情場高手，擅長主動出擊、用心聆聽、深情注視、欲擒故縱，種種撩妹攻勢突破女主角黑川芽以心防，讓她著迷於他的熟男魅力，兩人還有一段長達2分鐘的激情床戲，愛慾纏綿令人血脈賁張。

導演大九明子表示一直很想跟田中圭合作，只是苦無機會，剛好這次時間配合得上，不過她起初十分擔心他會對這場床戲有所疑慮，她說：「還好田中圭開玩笑說1整年拍過很多次床戲，所以他相當習慣了，不用擔心他。他的幽默讓拍攝現場總是笑聲不斷。」黑川芽以也說田中圭在拍戲現場常常談笑風生，她更爆料跟他在白天或黑夜對戲會有不一樣的感覺，她說：「早上跟他對戲時，他看起來總是一臉想睡，一到晚上又精神奕奕，實在太有趣了。」

《一定要結婚嗎》描述已屆適婚年齡的隆子，周旋在多金情場高手矢田部與樸實上班族園木之間，猶豫該選擇讓她動心的熟男還是安心的暖男。真實年齡與戲裡年齡相符的黑川芽以自承：「年輕時的確會被矢田部的魅力吸引，但真要結婚的話，還是園木的個性比較好，只是與園木相處好像又少了激情與熱情，所以我很了解隆子的猶豫不決。」

(中時 )