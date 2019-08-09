電影《匿名的畫作》描述一名畫商正當退休之際，意外發現一幅未署名的畫作，足扭轉他失敗的人生，決定放手一搏。該片是「奧斯卡九強」芬蘭導演卡拉斯哈洛（Klaus Haro）的最新力作，片中不僅讓「芬蘭藝術黃金時代」風華盡現，《救世主》名畫軼事也令人動容。

《匿名的畫作》導演卡拉斯哈洛過去拍過5部電影，就有4部代表芬蘭角逐奧斯卡，其中《擊劍大師》曾挺進「奧斯卡九強」。新片《匿名的畫作》是他與「芬蘭亨利方達」男星海奇諾西艾南（Heikki Nousiainen），繼《給雅各神父的信》相隔十年的再度合作，劇情靈感則來自於該片編劇一位畫商朋友的故事。畫商想在退休前完成最後一筆交易，除證明自己實力，並為賣畫生涯畫上完美句點。同為藝術工作者，卡拉斯哈洛聽後感概至深，認為該畫商想法，正是他現階段的心情寫照，於是決定將之改編成電影，成為他的第6部電影。

《匿名的畫作》是導演卡拉斯哈洛與「芬蘭亨利方達」男星海奇諾西艾南（右）再度合作。（海鵬提供）

《匿名的畫作》劇情描述：準備退休的畫商奧拉維（海奇諾西艾南 飾），在一場拍賣會上，眼尖發現一幅未署名的畫作《救世主》，極可能出自20世紀初芬蘭/俄國大師現實主義大師列賓之手。只要證實該畫確屬真跡，立刻價值連城，他不僅能海撈一筆，更成為他的生涯代表作。擅於肖像畫的列賓，最著名是創作了「托爾斯泰」的系列畫像。他一生歷經過沙皇時期、俄國革命時期，隨著成長地聖彼得堡一度被劃歸芬蘭，使他傳奇地「生為俄國畫家，死為芬蘭大師」。電影《匿名的畫作》以一幅列賓未署名的名畫軼事為題，究竟他為何匿名？又該如何證明該畫出自他手？成為貫穿全片、最引人入勝的謎團。

《匿名的畫作》選在位於赫爾辛基的芬蘭國家美術館拍攝。（海鵬提供）

這部被國際媒體盛讚「劇情強而有力」的電影《匿名的畫作》，同時意圖使「芬蘭藝術黃金時代」風華再現，將一些快為世人遺忘的藝術家、如芬蘭象徵主義畫家胡戈辛貝里（Hugo Simberg）等一一喚回。為使全片更具藝術說服力，《匿名的畫作》特別選在位於赫爾辛基的芬蘭國家美術館拍攝。該館雖美不勝收，規矩卻多如牛毛，這個不給拍、那個不能動，重要展品得迴避，燈光更要嚴格控管，規範之多、連卡拉斯哈洛都搖頭笑說「好像在教堂拍片」。電影將於9月6日在台上映。

(中時 )