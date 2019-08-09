黃瀞怡（小薰）首次演出鬼片《綁靈》，今年有望在台上映，電影在泰國拍攝，她在片中飾演一位老師，和曹佑寧、金馬影后惠英紅有對手戲，「紅姊每次到場都笑容滿面的，可是她一出現就有很大的氣場在。」小薰也會趁沒戲的時候到現場觀摩惠英紅的演技，偷偷學一點。

小薰說，惠英紅會在片場提供大家意見，連導演都信服，每個鏡頭都能快速完成；兩人對戲時，惠英紅也叫她放開來演，不用害怕，該大聲就大聲、該甩門就甩門，還讚她口條好，長得漂亮又有潛力。

雖然電影是鬼片，但小薰的戲多是白天拍攝，沒遇過鬼也沒聽過片場靈異事件，且她沒靈異體質，只有多年前還是黑澀會美眉時，有次梳化完為了不壓壞造型，坐在沙發上睡，後來疑似有人拉她頭髮，她半夢半醒間大喊：「不要拉我頭髮啦！」睜開眼才發現四下無人。

今天父親節小薰帶爸爸吃大餐，平常爸爸開口要禮物，她都有求必應，印象最深是有一年父親節，她送喜歡釣魚的老爸一支釣竿，另她七夕情人節恰巧被周刊爆料跟男友鄭人碩去大陸掃A貨，經紀人解釋：「那是小薰去幫朋友看東西，不是買的，哪有人會花10幾萬買假貨。」

(中時 )