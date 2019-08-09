王中平對利奇馬颱風相當有感，他9日受訪透露掛念在新竹種植9年的樹群，擔憂親手種下的百棵樹遭風雨摧折，強調颱風過後會趕緊過去巡樹。他9年前買下新竹峨嵋湖旁的地種樹，種類豐富，不只有柑橘、柚子，還有橄欖、咖啡，其中不乏移植過來的大樹，細數該片土地約有15棵參天大樹，他坦言這幾年花費超過百萬。

因為喜歡樹，在王中平心中，每棵樹都是獨一無二的，他可以毫不猶豫說出每棵樹的故事，但這麼用心的他卻也曾經錯過樹的求救訊息，他提及有棵樹去年結了許多果實，而且味道極好，他本來以為這是那棵樹回報自己用心照顧的答謝，沒想到幾個禮拜前那棵樹卻死掉了，他感傷地說：「樹都會這樣，要死之前會趕快結果，希望把後代趕快生出來。」因為土地上樹木量太多，他無法逐一巡視，這樣的結果讓他非常遺憾。

余皓然捧著老公耕耘成果。（王中平提供）

王中平透露，他剛開始種樹時太貪心，種得太密集，現在樹木長大之後，枝枒開展，有些曬不到陽光，所以他會依樹群的生長情況，把部分移走以利生長。他笑稱，最初種樹是為了「引誘」老婆余皓然跟女兒韓菲一起享受大自然，在他的想像裡，一家人開心在樹蔭下乘涼，在樹木間搭起吊床、鞦韆，既可放鬆身心，閒暇時還能採果，樹群雖然日漸壯大，但要完成想像藍圖還是必須花錢整理，他笑說：「皓然姊希望維持現狀就好。」

颱風後，王中平將樹扶正。（王中平提供）

(中時 )