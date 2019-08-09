2019年11月迎接出道20周年紀念的嘻哈靈魂歌姬AI新型企劃啟動，以AI為軸心，透過音樂跨越國境的5大地區合作企劃第一彈，與台灣最具影響力的嘻哈天團頑童MJ116合作，推出新曲〈You Never Know feat. 頑童MJ116〉，8月9日數位上架發行。

現今由於數位串流以及SNS的普及，使得音樂更加無國界化、越來越多亞洲歌手之間跨刀合作，不想只侷限於日本，希望能與亞洲音樂人合作的AI，在詢問了台灣的友人：「現在台灣當紅的歌手是誰？」時，得到了：「要是和頑童MJ116合作絕對是最棒的！」答案。

AI在欣賞了頑童MJ116的作品之後，自己也被其擁有的才華所吸引，進而提出合作邀約，而頑童MJ116也知道AI，便很爽快的回覆了：「請一定要一起合作！」之後雙方以郵件、LINE、以及視訊進行製作討論，作曲方面則起用了日本嘻哈新銳製作人VaVa負責，AI也特別前往台灣，在頑童的錄音室進行錄音。

AI與頑童MJ116合作的感言是：「頑童MJ116真的很帥！3人之間的調和真不是蓋的。」也坦承即使語言不通，心靈有是相通的。AI將在8月17日、18日演出SUMMER SONIC 2019音樂祭，頑童MJ116也將首次登日站上SUMMER SONIC 2019音樂祭的舞台擔任AI的嘉賓。

AI cover。

(中時 )