該男子的IG設為私人。（圖／翻攝自marqbloq IG）

疑似謝婷婷孩子的爸照片。（圖／取自《on.cc東網》）

36歲香港女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，今年6月她突然宣布當媽，外界當時質疑女兒的生父可能是曾傳緋聞的「鷹眼」傑瑞米雷納，但也有一說指是溫哥華當地的富二代。港媒今(9日)報導，謝婷婷最近在IG限時動態PO出一道菜，還TAG了一位男子帳號，循線發現該男是位叫做Mark Block的老外，擁有一家賣電動機的公司，疑似就是精主。

繼張柏芝去年底閃電宣布生二胎後，謝婷婷今年6月也閃電當媽，港媒後來報導，謝婷婷女兒的生父其實是她在溫哥華的同學，對方是富二代，行事低調，但求證謝賢，他僅回答：「女兒平安就好」，沒正面回應，謝婷婷的助理也封口，不願透露任何答案。

今據《東網》報導，謝婷婷最近在IG貼出一道菜，開心寫下「delicious（好吃）」、「homegrown（自家種植的）」，並TAG說「BY @marqbloq」，而該人的IG設為私密，但自介中附有公司網址，在公司的另一個網站中可見這位本名叫Mark Block的男子個人照片和經歷，從小在加拿大念書的他，和先前傳出謝婷婷女兒生父的背景十分相似，兩人也年齡相近，引外界好奇兩人關係。

(中時電子報)