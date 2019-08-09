颱風過境，一名男子今天下午騎機車行經陽明山仰德大道二段時遭傾倒路樹壓傷。消防人員趕到現場時，男子腹部挫傷，意識清楚，立即送往新光吳火獅紀念醫院治療。

消防局傍晚5時許獲報，仰德大道二段有男子疑遭傾倒路樹壓到，立即派員前往搶救。消防人員發現，這名22歲男子腹部挫傷、意識清楚，立即送往新光醫院治療。

(中時電子報)

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