仰德大道傍晚路樹傾倒 1男受傷送醫 20:482019/08/09 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 仰德大道路樹傾倒壓傷。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風過境，一名男子今天下午騎機車行經陽明山仰德大道二段時遭傾倒路樹壓傷。消防人員趕到現場時，男子腹部挫傷，意識清楚，立即送往新光吳火獅紀念醫院治療。 消防局傍晚5時許獲報，仰德大道二段有男子疑遭傾倒路樹壓到，立即派員前往搶救。消防人員發現，這名22歲男子腹部挫傷、意識清楚，立即送往新光醫院治療。 (中時電子報) #男子 #仰德大道 #路樹 #腹部 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹南透天厝火警 救出一人 09:362019/08/05 社會 頭份分局兩派出所 協助轄區老人回家 15:112019/08/07 社會 陸禁影片人員參加金馬 綠委余宛如回應 16:272019/08/07 政治 陸影片與人員暫停參加金馬獎 海基會：遺憾 18:312019/08/07 兩岸 88大地震 北院2人困電梯驚嚇求救 12:212019/08/08 社會 利奇馬路過 基隆七堵樹倒最慘重 11:512019/08/09 生活 影》電線桿攔腰斷 新社區路樹倒塌 12:182019/08/09 社會 颱風吹倒陽明山路樹 男騎機車遭壓輕傷 19:432019/08/09 社會 新店北新藝術廣場路樹倒塌 壓傷散步婦 19:472019/08/09 社會 6尺路樹遭颱風吹斷 警民合力清除 20:022019/08/09 社會 社會熱門新聞 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 開車門不慎釀禍 台中女騎士連3撞慘死輪下 - 社會 人夫怨婚後「吃不飽」 網友羨慕了 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 正義保母揭群聚感染 反被判刑2個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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