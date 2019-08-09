黃心娣、林柏宏在中視、中天正播出的古裝劇《小女花不棄》各有不同挑戰。劇組當時在橫店取景，黃心娣在拍戲過程中發生小插曲，有次轉景遇到車禍，前胸挫傷嚴重，脖子也痛得像落枕感覺，她怕影響劇組進度，又懊惱自己體力不佳，好幾次直接負傷拍武打戲，人前向來堅強的她，當時的病痛加上台詞壓力，讓她在劇組崩潰大哭2次。

黃心娣不同時期的扮相。

黃心娣劇中分飾兩角，一反派，一柔弱，戲服層次多，走路時要注意走得帥、走得美，「裙擺很長、容易踩到，我有次直接仆街，劇組嚇一大跳」。劇中有跳舞戲，她被吊到半空中，下來後又要轉圈，鏡頭上很美，其實背後花很多功夫，還要注意臉部表情。古人難當，還想再拍？她說，「演過就知道不好當，但有機會還是想再挑戰啦」。

林柏宏第一次在古裝劇中和大陸演員合作，明顯感覺大陸演員的台詞功力深，發聲部位也更貼近古代人說話感覺，「我對古裝劇拍法不熟悉，當時每天一早起來，把整天的台詞在床上先背一遍，背完才下床」。

念化學系畢業的他，笑認以前不愛背書，「我超不會背書，以前老師抽背，我都是那個在台下默念『不要點到我不要點到我』的學生，然後我就會被點到，背得滾瓜爛熟都不會被點到，。現在拍戲可能是上天給我的功課，不愛背書的人要背很多台詞，我也滿享受的，背台詞的邏輯和背書不一樣，背台詞有情境、有對話對象，我現在找到覺得舒服方式」。

他在劇中武功高強，對武術游刃有餘又自在，「戲裡有一把劍是我很重要武器，因為我常常要拿著劍威脅別人，所以我把它帶回房間練習，拔劍、收劍，練習如何用最省力的方式、看起來又最好看」，現場有武指協助，他自己也花了滿大的力氣練習。

林柏宏第一次演古裝劇。

(中時 )