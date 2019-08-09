僵固的宮廷文化，虛偽的忠黨愛國，失格的民主精神，造成今天的國民黨，沒有團結，只有心結；放棄大我，只取小我；自私乃成自禍，勝選反釀分裂。如今，面對洪秀柱放下「換柱」恩怨單挑墨綠戰區，試問國民黨大老們，如果一顆小辣椒還不夠讓你們臉紅驚醒，那麼，難道就非得等到2020全盤皆墨才甘願收手嗎？

自2000年以來，國民黨在歷次大型選舉，幾乎都只能打順風牌；一旦情勢不利，多數人總習慣窩在「溫良恭儉讓」的龜殼中養精蓄銳，別說沒有開疆闢土的勇氣，就連蹲點耕耘的毅力都是付之闕如。

少數的異類，應當就屬韓國瑜。他在高雄的那一仗，不僅成功打破綠營南方政治堡壘；掀起的熱帶氣旋甚至擴散全台，點燃國民黨重返執政的火苗。老派國民黨人是習慣全黨拱一人，他則是一人救全黨。

眼見藍軍形勢大好，一群把選舉當賭博的政客，紛紛敲起「有選有機會」的算盤，無待人民力拱託付，就先自導自演黃袍加身；前一秒還在戲臺旁看戲，下一秒突然躍上舞台龍飛鳳舞。更荒謬的是，當噓聲響起，這些人霸占戲棚、自稱影帝就算了，竟還企圖把舞台給拆了，慫恿觀眾跟著轉檯。

當國民黨從僵固的宮廷文化、虛偽的忠黨愛國，走到今天連最基本的民主精神都視如涕唾，將自私硬坳成無私，把小我看成大我，拿心結拒絕團結，這個黨別說連幫派都稱不上；所謂的大老，恐怕連當角頭都不配。

如今，當吳敦義完成黨章修改自保老大地位、當王金平忙著對外合縱連橫期待換韓、當郭台銘忙著連柯棄韓修理國民黨，曾被黨無比羞辱的洪秀柱卻是放下恩怨參選立委，只為提振全黨士氣，撇開未來勝敗不談，這一幕看在黨的權貴眼裏，難道不自覺羞愧？

國民黨如果要繼續糟蹋、揮霍台灣人的寄託與信賴，那麼，2020讓你再敗一次，長期來說，對台灣的民主發展應當不會是壞事；而且，相信選民很樂意用這種方式幫助你長大。

(中時 )