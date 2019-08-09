親綠團體台灣制憲基金會7日發布「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調，總統蔡英文在一對一對決韓國瑜時，蔡、韓兩人支持度分別為51%、31.2%，蔡英文大幅領先近20%。對此，資深媒體人黃暐瀚引用前總統陳水扁名言：「這是民調（四聲）！還是民調（二聲）？」，質疑該民調可信度。

黃暐瀚表示，前兩天「台灣制憲基金會」，公佈了一個最新的總統民調(8/1-3)。其中蔡英文總統支持度51%，韓國瑜的支持度只有31.2%，兩人差了20百分點，差距之大，看了難免令韓粉「心驚」。

但奇怪的是，台灣制憲基金會，本身並沒有民調機構，它所委託的「趨勢民調公司」，7/28-29正好自己也做了民調。結果韓國瑜41.1%，蔡總統38.4%，韓國瑜贏了蔡總統2.7%。

黃暐瀚質問，是什麼原因，讓同一個民調機構，原本贏2.7%的人，會在短短兩天之後，變成輸20%？

所以，黃暐瀚引用前總統陳水扁名言：「這是民調（四聲）！還是民調（二聲）？」，針對「趨勢民調公司」提問「是民調！還是民調？」，並要民眾「千萬不要傻傻分不清。」

(中時電子報)