氣象局表示，受西南風沉降或焚風影響，周六(10)日花蓮縣縱谷、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。(圖擷自氣象局)

利奇馬颱風遠離，台灣仍雨神同行！颱風北上後，民眾仍不能掉以輕心。氣象局表示，利奇馬解除陸警後，北部降雨趨緩，下雨熱區將出現在中南部，並持續2~3天，尤其山區需特別注意。另外，受到較強西南風影響，花東宜蘭大台北可能會有焚風，必須留意高溫傷害。

氣象局表示，在利奇馬北上，遠離台灣的過程中，西南風逐漸增強，中南部地區的降雨將會增加，且有大雨甚至局部豪雨發生的機率。氣象局氣象局簡任技正謝明昌說，颱風北上後，西南風轉強，加上午後雷陣雨形態，下雨熱區將出現在中南部，且降雨約持續2天，尤其山區要多加留意。他並指出，受到西南風影響，花蓮、台東、宜蘭、大台北可能會有焚風出現。

周五(9日)晚至周六(10)日，氣象局對5縣市發布豪雨特報，包括台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。另外，有7縣市也發布大雨特報，高雄、屏東地區及苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。氣象局提醒，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

溫度方面，受西南風沉降或焚風影響，周六花蓮縣縱谷、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，基隆市，桃園市、宜蘭縣為黃色燈號，外出請注意高溫傷害。

(中時電子報)