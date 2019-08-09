25歲的安俊朋是資深名製作人王珮華旗下力捧的新生代演員，7年前剛出道沒多久就當上男一。最近在東森、台視戲劇《男神時代》演宅男，戲裡有場和謝佳見只穿四角內褲、半裸養眼橋段，安俊朋為這場戲提早1個月操肌，水煮飲食加上運動，2周內體脂掉4%，也戒掉平時愛吃的甜品，有次按捺不住想吃芝麻球，買來咬一咬再吐掉，或買甜品請教練吃，為拚出6塊肌十分拚命，苦不堪言。

安俊朋（左）和謝佳見劇中半裸。東森提供

安俊朋坦言，剛開始因無法滿足口腹之慾、運動又累，脾氣變得差，媽媽心疼他沒吃飽，於是在無味的水煮菜裡加點油，他卻氣回「難吃就難吃，如果變胖，我會怪妳」。原來辜負媽媽的心意不只一次，他回想2年前拍《這些年那些事》，當時壓力大又睡不飽，有次回到家，媽媽問他問題，他回了，媽媽再問，他突然失控大吼，媽媽默默從椅子上站起來走回房裡哭。

他事後雖向媽媽道歉，不過工作壓力造成的情緒暴走，連當時圈外女友也遭殃，他態度忽冷忽熱，「女友打來，我就開勿擾，手機可以2、3天不需要充電；耶誕節、跨年也都沒陪她，那陣子把負面情緒全丟給家人和女友」，女友最後跑了，但家人永遠是家人，現在他懂得不把工作情緒帶回家，姊姊最近看了他演出的《男神時代》，還誇他是變成另外一個人，而不是「安俊朋」。

安俊朋在《男神》開拍前，試鏡時被安排演宅男，但他也主動積極爭取現在由謝佳見演出的角色，導演要安俊朋演一段把書籍丟泥漿裡、對女主角盛氣凌人的戲，演完後，導演對他說：「你要有點機車還要有點帥，可是你只有機車沒有帥。」他演的科技宅男也沒想像中簡單，角色單純天真、不擅察言觀色，他剛開始被說演得太聰明，「要讓自己變成那個角色狀態比較難」。

安俊朋外型帥氣。粘耿豪攝

劇中安俊朋和陽靚有場為搶包包互拉扯，他必須上前接住快摔倒的她，這個偶像劇招牌橋段讓他拍得心驚膽跳，「我要把她的衣服扯破，光拉衣服就拍了好幾次，因為她的衣服寬鬆，只要一拉，另一邊就掉，所以拉不破。我一邊要記台詞一邊要扯衣服，有次試戲來不及接，差點害她摔倒在地上，如果沒接好，我也會摔」，笑言自己根本是用生命在保護她。

安俊朋的偶像是柯比布萊恩（Kobe Bryant），偶像退休後，他就不看NBA賽事了，他說以前超想看偶像比賽，可惜還沒存到錢，偶像就退休了。當時他看完偶像最後一場比賽還掉眼淚，崇拜柯比是因為偶像的人生故事很勵志、企圖心很強，令他很敬佩，他當作鼓勵自己的動力。粘耿豪攝

偶像劇招牌動作。東森提供

安俊朋因有「心臟傳導阻滯」免當兵。粘耿豪攝

(中時 )