王韻承、陳巧慧走過罹癌的路，現身說法當志工更能感召病友勇敢不放棄。(曹婷婷攝)

「走過罹癌的人生幽谷，更能同理別人生病的苦」、「父親臥床常嫌我照顧得不及格不適任，當志工後，後期已無法言語的父親，竟對我比大拇指....」奇美醫學中心志工隊成立32年，人數達437人，他們的身影穿梭在醫院大廳、門診、急診室、安寧病房，每一雙手都傳地溫暖與力量，他們各有不同人生際遇，卻不約而同認為，當志工，收穫比付出還多！

9年前年僅39歲的陳巧慧被診斷出罹患乳癌，育有4名兒女的她，選擇乳房全切除以及漫長化療過程，因為對化療藥物敏感，一度吐到極度孱弱，當時，醫院志工適時伸出溫暖的手，加上孩子為她打氣，手術化療後一年，當頭髮一長出來，她就毛遂自薦回到醫院當志工。

「這條路我也走過，妳們也可以。....」如今，她用自己的親身經歷幫助罹癌者克服恐懼，她說，很多罹癌病人一開始灰心喪志，跟自己當年一樣，但當她娓娓道來，自己也是癌友，罹癌病人就像是在水中遇見浮木，「她們會認為，只要不放棄，我也能跟眼前人一樣。」

65歲王韻承當初因為對學習醫學新知感興趣，84年報名奇美醫學中心志工隊，卻在服務滿5年，獲悉罹癌消息。樂觀的她，一面勇敢接受癌症治療、一面透過電話和病友分享抗癌心路歷程，成為癌友最堅強後盾，「最痛時，連呼吸都痛」，但她勇於克服，當治療結束後，她在安寧病房創立時，成為第一批奇恩病房志工。

她當初關懷癌末住院病人並提供沐浴服務，後來雖因個人生涯規畫暫停奇恩病房服務，但奉獻的心並沒有停止，繼續轉至癌症資源中心服務，擅長手藝的她，也會藉手作活動，和病友交心，拉近彼此的距離，鼓勵治療中的病人：「癌症不可怕，我們一起來戰勝它」。

夫妻檔志工林茂龍、黃孝源退休後成為志工，林茂龍感性說，當志工受惠的是自己跟家人，他過去不知如何照顧臥床的父親，每每都讓父親嫌他不及格、不適任，當志工後，將服務所學技能用於照顧父親，後期已經無法言語的父親，竟對他豎起大拇指。

奇美醫學中心家庭志工共有29對(如親子檔、手足檔、夫妻檔)，目前服務年資最資深的是服務31年，服務年資滿10年以上者占總人數58％。為照護更多就醫民眾，奇美醫學中心即日起至8月31日招募第39期志工，召募條件需年滿20歲，學歷國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，並對醫院服務工作有興趣者，可洽奇美醫學中心社服部詢問。

(中時 )