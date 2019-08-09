利奇馬颱風原本來勢洶洶，卻在9日深夜突然往東一拐，台灣風雨因此比預期小了許多，不少民眾開心賺到一天颱風假，就連柯文哲都表示「颱風假多放了」，對此氣象專家吳德榮表示沒有所謂多放問題，因為這屬於風險管理問題，天氣預報本來就存在誤差，況且預報時就有提到颱風有往北移的不確定性，決策者自己無視了。

利奇馬颱風雷聲大，雨點小，以北北基為首的八個縣市民眾開心，直呼賺到一天颱風假，台北市長柯文哲在災變中心聽取簡報時，就坦言「颱風假多放了，沒辦法」，自己則是把今天當一般假日，回市長室繼續工作。

根據《ET》報導，對於柯文哲這句話，吳德榮不以為然，反批「柯文哲沒必要這樣說，若真的覺得錯放，那就找一天時間補班補課，但沒人願意，因為選票可能就沒了」，更酸柯文哲「曾經上過我的課，還會說假多放，可見根本沒專心聽」。

吳德榮補充，氣象局在颱風預測上，本就存在將近100公里的誤差，時間越長，誤差也越大，民眾卻沒有這層認知，決策者在決定颱風假放不放時，就是一種風險管理，有人認為寧可放假，也要避免災害擴大，但也有人想賭一把，賭對了就成「神」了。吳德榮直言「台灣就是培養一些賭神，民情才會變這樣」。

(中時電子報)