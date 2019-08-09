經過故事工廠劇場名師指點，青少年相約追逐夢想。（廖志晃攝）

南投青少年戲劇營講座，吸引民眾旁聽。（廖志晃攝）

南投縣文化局與「故事工廠」合作，今年首度舉辦青少年戲劇營，邀請劇場職人林佳鋒等人，指點戲劇的核心價值，與舞台演出的技巧，藉此散播藝術種子，也為青少年開啟職涯探索之門。

文化局長林榮森指出，今年舉辦青少年戲劇營，同時規畫藝文場館營運升級計畫─創意講座，邀請有專業經驗的劇場3職人，包括北藝大舞台動力實驗室主持人楊金源、資深舞台設計師曾蘇銘、故事工廠執行長暨監製林佳鋒，闡述夢想的價值與心路歷程，也開放一般民眾進場聆聽，了解劇場運作。

青少年戲劇營為期4天，由營隊講師引領學員，進行表演課、戲劇講座與劇場工作研習，並安排成果展演，讓學員有展現自我的舞台，也引導青少年在未來職涯發展，多一個「劇場工作者」的選項。

林佳鋒表示，故事工廠透過「說故事」推動文創產業，以台灣原創戲劇作品為主體，打造互動式的劇場人文環境，呈現悲、苦、喜、樂每個動人時刻，將生活養分帶到台灣各角落。

故事工廠發表許多膾炙人口的劇作，包括《白日夢騎士》、《3個諸葛亮》、《男言之隱》、《莊子兵法》、《偽婚男女》、《變聲偵探》、《小兒子》、《一夜新娘》、《明晚，空中見》等。

(中時 )