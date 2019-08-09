重陽節腳步又逼近了，有關369重陽敬老金的發放又次掀起討論，9日下午議員拜訪縣長王惠美，縣長王惠美強調，369非外界所傳都沒發放，65歲長者每人仍發放1000元、100歲人瑞1萬元；弱勢的低收入戶及中低收入戶長者還是維持滿65歲每人3000元、滿80歲6000元、滿90歲9000元。

今天國民黨籍議員涂淑媚、林庚壬、曹嘉豪和陳玉姬等連袂拜訪縣長，林庚壬說，走訪基層幾乎人人都在問重陽禮金的事情，他至少向100人解釋了調整的政策，好好聽過，100人就有95人能接受，說明是很重要；涂淑媚、曹嘉豪和陳玉姬等也指出，出現不少誤解，認為是改朝換掉所以砍，實際上是原來的預算就編列不足，財政無法執行，值得讓各界更深入了解。

王惠美表示，369重陽敬老金原編列7.42億元發放，經過排富方案調整後降至2.42億元，省下將近5億元的經費，會挹注在「中低收入戶老人生活津貼補助」、「兒少生活及醫療補助」、「特殊境遇家庭扶助」、「身心障礙者生活補助」、「購置疫苗」、「教育投資」、「防洪排水」及購置救災用的「雲梯車」上。

王惠美指出，其實在2018年度編列2019年預算時，彰化縣的法定社會福利（包括中低收入戶長者生活津貼補助、兒少生活及醫療補助、特殊境遇家庭扶助、身心障礙者生活補助）就已短編（少編）1.9億元，都是弱勢族群救命錢！針對369重陽敬老金進行調整，無非是希望降低排擠效應，減少無謂舉債，將錢花在刀口上，優先照顧弱勢的民眾，再進而全面照顧縣內長者。

王惠美說，縣內有215所學校，今年只編列5000萬元的建設經費，嚴重不足，許多學校面臨校舍老舊問題。此外，鄉親很關心的道路及排水部分，小型工程全年也只編列5000萬元，加上大樓越來越多，消防救災的雲梯車也需添購。疫苗經費也嚴重不足，都將利用369重陽敬老金省下來5億元處理。

王惠美指出，用發錢的福利政策討好選民、對選票有幫助，為什麼她不願意去做？因深刻體認到縣庫不充裕，更需要將錢花在刀口上，她希望長輩們能體諒，縣府在做開源節流，避免將債務留給我們心愛的下一代。

(中時 )