由於印度廢除克什米爾管轄區的獨立地位，巴基斯坦今天宣布，通往印度的另一路線列車塔爾快車（Thar Express）也將停駛。印巴兩國都宣稱擁有整個克什米爾主權。

巴基斯坦鐵路部長阿邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）告訴記者：「我們已決定，塔爾快車也將停駛。」塔爾快車每週往返巴基斯坦霍科拉巴（Khokhrapar）和印度穆訥包（Monabao）一次。

路透社報導，阿邁德直言：「只要我是鐵路部長，巴基斯坦和印度之間就不會有列車通行。」

阿邁德昨天才宣布暫停來往印巴之間的友誼快車（Samjhauta Express）服務，今天再做出上述宣布。

印度5日廢除賦予克什米爾獨立特殊地位的憲法370條，即廢止賦予克什米爾省特殊地位的條文，再次引爆這個南亞火藥庫，導致區域緊張，也使印巴關係惡化及中印關係再生不確定性。

此外，印度還把與中國有領土主權爭議的拉達克（Ladakh）劃為中央政府直轄區，使中印邊界問題成為中巴印三國緊張導火線。（中央社）

(中時 )