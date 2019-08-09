前總統陳水扁日前公布民進黨主席卓榮泰的合照有人以為他被摸頭；今他在「新勇哥物語」表示，大選期間不同政黨可以競爭，但選後進到國會殿堂，針對政策、法案、與預算，未來三黨不過半，民進黨需要小黨的支持，小黨如「一邊ㄧ國行動黨」也不排除與民進黨合作的可能性。政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。

日前陳水扁在臉書貼出與卓榮泰合照，寫著「8月5日高雄人文首璽，阿扁與民進黨主席卓榮泰有聊不完的故事」。陳水扁今在「新勇哥物語」指出，有以為他被摸頭；曼德拉說，真正的勝利不是把敵人殲滅，而是納入自己的陣營。毛澤東也說過成功的定義是，朋友多多，敵人少少。何況民進黨和卓主席都不是敵人。

他說，政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，2020朝野的分合不就是這樣嗎？縱使跟處心積慮要以武力拿下台灣的中國共產黨政權，台灣的國家領導人都不排除兩岸高峰對話；不同政黨理念，不同意識型態的人都可以上同一個政論性節目；不同政黨推出的公職候選人，競爭再激烈緊張，也有共同的朋友，也可以同台電視辯論，不會老死不相往來。

扁指出，彼此之間，更不會因為有了見面、對話、合照甚至連署，就放棄自己的政治信仰或基本主張。

他說，1990年阿扁為了推動國會全面改選，提案聲請司法院大法官會議解釋ㄧ舉成功，但民進黨團才21位成員，連提案連署人數都不夠，最後還要靠5位國民黨籍立委參加連署，包括新國民黨連線的趙少康、集思會的黃主文、王玉雲的兒子王志雄、加上資深勞工立委謝深山、與花蓮出身的黃正一。

(中時 )