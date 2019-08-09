遭大陸民航局出手整頓 國泰航空回應了 22:272019/08/09 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸民航局已向國泰航空發出重大航空安全風險警示。 國泰航空表示已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。 國泰指出，始終把旅客的安全視作首要考量，對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍，一經發現，會嚴肅處理。 (中時 ) #航空 #國泰 #安全 #處理 #民航局 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港大罷工！5航空3千員工請假 影響逾170航班 07:332019/08/05 政治 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 國泰產險「公共自行車傷害險」 獲「最佳保險商品創意獎」 21:012019/08/05 財經 越捷航空上半年賺約33億台幣 08:462019/08/06 財經 期交所資通安全講座 吸引近百人參加 15:552019/08/06 財經 民航局證實 馬祖第二家航空公司有譜 18:222019/08/06 生活 山東航空傳停2條包機 民航局「須60天前提報」 18:012019/08/08 生活 國泰航空發聲明：一貫支持「一國兩制」 11:042019/08/09 兩岸 國慶連假離島機位 下周一開搶 13:052019/08/09 生活 國慶連假離島機位 下周一開搶 13:242019/08/09 生活 兩岸熱門新聞 上萬抗議者塞滿接機大堂 港機管局架鐵馬戒備 - 兩岸 陸向國泰航空發警示 示威機組員立即停工 - 兩岸 - 工商 遭大陸民航局出手整頓 國泰航空回應了 - 兩岸 台海危機又來了？前美高官：明年有1／3機率發生 - 時政 被台灣節目稱大陸吃不起 涪陵榨菜霸氣回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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