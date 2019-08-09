中國大陸民航局已向國泰航空發出重大航空安全風險警示。

國泰航空表示已經收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。

國泰指出，始終把旅客的安全視作首要考量，對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍，一經發現，會嚴肅處理。

(中時 )