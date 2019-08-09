義大利執政的聯盟黨今天表示，將在參議院提出不信任投票以推翻政府，希望義大利能盡快舉行大選。

路透社報導，聯盟黨（League）發聲明表示：「那些浪費時間的人傷害這個國家。」

右派政黨聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）的昨天宣布，與反體制五星運動（5-Star Movement）合組的執政聯盟已瓦解。

而身兼義大利副總理與內政部長的薩爾維尼今天表示，任何組成新執政聯盟的企圖都是不可接受的，並重申要求迅速舉行大選。

他在亞得里亞海沿海城市特摩里（Termoli）說：「我希望沒有人想著要欺騙義大利人，拖時間投資一個民主上不能接受的政府。」

義大利國會參眾兩院目前屬於夏季休會期，將由參院主席決定何時舉行大選。

義大利參院新聞辦公室今天在聲明中表示，參院各政黨團體領導人12日將會面決定舉行不信任投票的日期。

總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）是義大利政治最終仲裁者，是唯一能解散國會和宣布舉行選舉的當權者。（中央社）

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