大陸國產航母第7次海試

近日中共首艘國產航母在其「八一建軍節」進行了第7次海試，外界預期可能要趕在今年10月1日中共建國70周年時交付海軍服役。國產新航母的服役對中共軍事現代化而言是一件空前的大躍進，專家估計，一支完整的國產航母編隊證實中共軍事力量的成熟，其作戰半徑高達2000公里，武力投射將能涵蓋整個西太平洋地區。

《騰訊軍事》報導說，此次試航很可能是為正式服役前做的最後準備，主要進行艦載機起降以及海上機動測試，可能想趕在今年中共「10．1」國慶前交付服役。此一航母今後將成為中共遠洋混合編隊的核心，與遼寧號構成中共史上第一個雙航母戰鬥體系，實現至少一艘航母可執勤作戰的能力。

國產航母第7次海試可能以艦載機測試為主。（圖／新浪微博）

曾經有軍事專家做過估算，從戰鬥力來說，一個完善航母編隊的戰鬥力約等於一個中等國家海空軍的總和。航母最大的特點之一就是機動性強，能夠在大型補給船隻的協助下，以接近30節的航速自由穿梭於跨越亞太海域，進出西太平洋遠海。

報導說，雖然陸基航空兵的戰機能夠達到上千公里的航程，但是在空中逗留的時間很短。而航母戰鬥群則不同，它能幾個月待在一個海域，隨時選擇最佳的隱蔽或出擊時機。國產航母通常有外防區、中防區和內防區3層的防護圈，依次由預警機指揮的遠端殲-15戰鬥機、護航艦艇的多種防空導彈、航母與護航艦艇上的近防武器擔負防護任務，能夠達到1000公里以上的防禦縱深。

而航母一大優勢就是擁有超強的主動攻擊能力，報導說，對中共海軍而言就是艦載殲-15戰機。遼寧號相比，大陸國產航母去掉了蘇聯「庫茲涅佐夫元帥」級航母配備的12枚「花崗岩」遠端反艦導彈，獲得更多戰機與輔助設備搭載空間與靈活性。而根據作戰用途的不斷改變，其打擊範圍也由殲-15所配備的具體導彈武器射程來決定，如此一來可以輕鬆獲得1000多公里的打擊半徑，並且能在空中加油的情況下獲得更大的攻擊距離優勢。這一切還可以配合航母編隊中其他戰艦以及潛艇的導彈打擊能力，例如中國055、052C/D驅逐艦攜帶的鷹擊-18遠端多用途導彈。

總之，即將服役的大陸最新國產航母，其編隊的最大打擊半徑已經接近2000公里。這樣的攻擊範圍，對於不少國家來說都甚至會超出其艦艇編隊甚至防空導彈系統的投射範圍，對中共海軍而言絕對是綜合戰力大躍進的最佳體現。

(中時電子報)