「我的作品通常先有標題才開始構思畫面，因為除了畫面之外，能與觀者對話的最後一個管道，就是作品標題。」陳芃宇與作品「Good morning」合影。（劉秀芬攝）

受到日本畫風影響，陳芃宇許多畫作都是大尺寸作品。（劉秀芬攝）

國立台灣藝術大學書畫藝術學系碩士陳芃宇，2012年為了憧憬的夢想，赴日本筑波大學留學，學習日本畫領域，而她融入中國水墨與留白畫風，受到日本畫界讚賞，更多次獲得大獎。

陳芃宇在拿到博士學位後後，目前任職於多摩美術大學，趁著暑假將留日8年畫作運送回台，8月9日至9月8日於於新營文化中心展出，分享她的創作理念與感受，希望帶給大家更多的想法，將制式化技法拋開，創作出自己的繪畫語言。

陳芃宇「生活的日常余白－陳芃宇膠彩畫個展」展出她留日8年來的生活記憶，分成4大主題，分別為「憧憬」、「成長」、「旅程」及「希望」共計30餘件。陳芃宇說，剛到日本時，首先感受到日本美術教育與台灣的不同，老師的指導以啟發為主，她從沒看過老師現場畫畫過。

而她初到日本，嘗試著在日本繪畫生態中找出屬於自己的風格時，「用墨」是她第一個想法，以她在台灣接受的水墨畫訓練，融合日本的膠彩畫，以蕾絲、花等女性化象徵圖案畫出的「緣‧遠」，參加比賽就入選。

有別於日本畫派飽和滿版的畫風，陳芃宇畫裡的「留白」原本也讓指導老師心驚驚，「無聲之中勝有聲，很能代表留白表現」陳芃宇說，選擇這樣的表現，是受到東方繪畫留白觀念與近代日本繪畫的影響。

此外，求學期間，陳芃宇除了繪畫上的精進以外，更多的是獨自一人承受所有的喜怒哀樂，從生活周遭的經驗中找尋創作靈感。她第一年時為了賺學費，到牙醫診所當助理，診所窗外就是稻田，很像台灣風景，引起她的鄉愁，也成為她創作的靈感。記憶當下，隨手紀錄，每件作品都敘述著陳芃宇的每一個感受的時刻，每一個想述說的故事。

(中時 )