近日網路出現貼出一張CoCo都可的香港店面消費發票，印有「香港人加油」等字樣引起熱議。CoCo都可8月9日透過微信公眾號發布聲明，指稱網傳圖片是員工私自修改發票資訊，CoCo將暫停該門市營業，以減少不良影響。

CoCo都可聲明中表示，堅決服從與支持大陸國家法規政策，其中包括香港是中華人民共和國不可分割的一部分，中間沒有任何模糊空間。

以下為聲明全文：

我們關注到，因香港灣仔門市員工私自修改點單小票訊息及部分網路使用者引用仿冒網站圖像等事件，造成部分公眾對我們一貫立場的誤解，在此我們聲明如下：

1、網路上流傳相關POS機小票畫面，經查系一員工個人行為，絕未受任何上級管理人員指示，儘管如此，我們仍暫停該門市營業，以減少不良影響。

2.部分網路使用者引用的地圖圖像，並非來源自我們官方網站，而是涉嫌侵權的虛假網站，網址為www.hcoco.com，對此我們已向相關單位舉報。我們官方網站為www.coco-tea.com.cn，請廣大公眾辨認清楚。

CoCo都可堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分， 此間沒有任何模糊空間。我們向來以服務好最廣大顧客為己任，對於部分人士的曲解、作引人誤解的宣傳甚至惡意攻擊深表遺憾。同時也希望廣大公眾明辨是非，勿輕信不實報導與宣傳，給予我們一貫的關注與支持，感謝大家。

(旺報 )