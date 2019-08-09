性不性，有關係！婚姻中無性關係的成因和形態百百種，如何維持熱度或改善相處，看看專家怎麼說。

個案：Melody（45歲）結婚16年

我覺得自己算是一個比較特別的例子，「性」對我來說，起初是因為好奇而願意嘗試，但了解以後，就真的沒有太大興趣。我想可能是自己本身個性就比較好靜、喜歡獨處、不喜歡與人過近接觸（是真的，我是那種連排隊靠太近，都會感到不舒服的人）。所以性對我來說，一直都是可有可無。

雖說如此，但我仍認為戀愛是必需的，這也算是一種自我肯定。因此，當我遇到現在的先生，覺得緣分到了，合適的時間遇到合適的人，便結婚了，婚後育有一個兒子，至今已經16年。

由於工作繁忙、壓力大，加上兒子也長大，感覺自己人生的階段性任務好像完成得差不多了，性對我來說，便顯得更不重要。但先生仍有他的性需求，因此我們最後達成協議，每次先生想要時，我就用我的雙手幫他自慰。

雖然說這樣的形式，也算是變相地在維持性生活，但我知道先生其實還是希望能有正常的性交，可是我真的不想。我甚至會對他說：「如果你真的有需求，我不介意你去找其他人，畢竟是我先無法滿足你。」但先生聽了也只是一笑置之。唉！這樣真的對嗎?

專家處方

東方人有時對性愛的定義會過於狹窄，事實上，性愛不只是「插入式性交」，也可包含口交、手交等方式。只要注意衛生安全、妥善使用輔助道具，性，可以有很多方式。

而以Melody的個案來說，主要問題還是在於，這樣的性愛方式是兩人都能接受，還是只有其中一方單方面妥協？

首先，建議夫妻二人應先溝通清楚，達成共識，確定這是彼此都能接受的性行為方式，重點是處理性慾的態度，以及更深的情感交流。

如果先生真的不介意這種模式，建議偶爾可以變換一點花樣。像是太太有時可以裸體或穿著性感睡衣幫先生自慰，畢竟男人是視覺動物，增加一點視覺刺激可以更助興。

性，是一股很強的拉力，可以將兩人緊密地維持在一段關係中，但如果沒辦法有性，那就必須找尋其他維持親密感的替代方式。建議平常生活中，可以多做些簡單的親密互動，如擁抱、牽手甚至是偷摸一下腰等等，即便沒有激情，雙方還是一樣可以維持親密感。

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(中時電子報)