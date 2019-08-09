國民黨前主席洪秀柱遷籍台南，表態挑戰現任民進黨立委王定宇，消息曝光引發藍綠陣營關注。但柱柱姐自動請纓參選艱困選區，對國民黨若干大老形成極大反差，造成大老不快！據政論名嘴謝寒冰驚爆：柱柱姐恐遭直接禁止參選。如果傳言屬實，他預言國民黨明年通通變成脫褲藍！

謝寒冰在臉書指出，「聽說國民黨又對自動請纓的柱柱姐有意見，這次乾脆換都不換，直接要她別選了.....假使傳言是真的，我看國民黨明年不管是知識藍還是經濟藍，恐怕通通要變成脫褲藍......」。網友對此訊息回應：「要不是有韓與柱，國民黨早就從有良心的選民中除名了啦！再亂搞，別以為你們這些穿西裝的能綁架選民!!!」

不過，也有網友緩頰表示：「黨中央也許是顧慮到柱柱姐的兩岸主張，畢竟柱姐主張過一中同表，雖然藍營支持者能理解，但經過綠營刻意抹紅後很難說清楚，所以最後如果是徵召柱姐選，希望柱姐兩岸主張要小心發言。」

洪秀柱遷籍台南挑戰艱困選區已在藍營掀起討論浪潮，許多檯面上的立委、議員紛紛表態支持。假若黨中央不同意柱柱姐參選，那如何善後黨內反彈？恐要大傷黨主席吳敦義腦筋。

(中時電子報)